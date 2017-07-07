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Değirmenderespor, Atilla ve Armağan’dan haber bekliyor

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Değirmenderespor, Atilla ve Armağan’dan haber bekliyor
Bu sezon Süper Lig’de iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Değirmenderespor, geçen yılki kadrosunda yer alan 9 isimle anlaşmak istiyordu.

Yeşil-Siyahlı ekip, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda görüştüğü bu isimlerden Atilla ve Armağan dışında kalanla kesin anlaşma sağlandı.

ARMAĞAN’A BAL’DAN TEKLİF VAR

Değirmenderespor’un geçen yıl Gölcükspor altyapısından kadrosuna dahil ettiği genç forvet oyuncusu Armağan ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Ancak bu oyuncuya BAL takımlarından teklif geldiğini, düşünmek için süre istediği öğrenildi. Değirmenderespor’un iç transferde henüz anlaşamadığı bir diğer isimde orta saha oyuncusu Atilla. Tecrübeli oyuncunun da yönetim kurumlun teklifini düşündüğü, birkaç gün içinde cevap vereceği belirtiliyor.

6 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu sezon takımın başına Yaşar Yıldız’ı getiren Değirmenderespor, iç transferde teknik heyetin kalmasını istediği isimlerinden büyük çoğunluğu ile anlaşma sağladı. Bu isimler arasında Oğuzhan Bölgen, Alican, Abdullah, Bedirhan, Emre Eslek ve Eray da yer alıyor. Teknik heyet, forvet oyuncusu Harun İşeri’nin de takımda kalmasını istiyor, bu oyuncuyla da görüşmeler devam ediyor. Değirmenderespor, dış transferde de Nusretiyespor’dan kaleci Sertan ve Emin Erol’u kadrosuna dahil etti.

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