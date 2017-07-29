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Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı

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Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı
Süper Lig takımlarından Değirmenderespor, yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Nusretiyespor’un iki tecrübeli ismi kaleci Sertan ve Emin’den sonra bu kez de bir başka tecrübeli oyuncu engin Esmer ile anlaştı.

YALOVA TAVŞANLI’DAN ALINDI

İlimizde bir çok takımda oynayan Engin Esmer, Gölcükspor’da da profesyonel olarak forma giydi. Geçen yıl Yalova Tavşanlı Belediyespor’da sezonu bitiren Ergin Esmer, bir yıl önce de Seka Doğanspor’da görev yaptı. Orta sahanı solunda oynayan Engin Esmer, 2015 sezonunda da Değirmenderespor forması giymişti. Engin, iki yıl sonra  eski takımına geri döndü.

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