Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı

Süper Lig takımlarından Değirmenderespor, yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Nusretiyespor’un iki tecrübeli ismi kaleci Sertan ve Emin’den sonra bu kez de bir başka tecrübeli oyuncu engin Esmer ile anlaştı.

YALOVA TAVŞANLI’DAN ALINDI

İlimizde bir çok takımda oynayan Engin Esmer, Gölcükspor’da da profesyonel olarak forma giydi. Geçen yıl Yalova Tavşanlı Belediyespor’da sezonu bitiren Ergin Esmer, bir yıl önce de Seka Doğanspor’da görev yaptı. Orta sahanın solunda oynayan Engin Esmer, 2015 sezonunda da Değirmenderespor forması giymişti. Engin, iki yıl sonra eski takımına geri döndü.