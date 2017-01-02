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Değirmenderespor Fatih Şengün ile coştu

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Değirmenderespor Fatih Şengün ile coştu
Süper lig A Grubu’nda sezon başına çok iddialı bir takım kuran, hedefini BAL olarak belirleyen Değirmenderespor, lige çok iyi başlangıç yapamamıştı.

 Ligin ilk 9 maçında 3 galibiyet,2 beraberlik ve 4 yenilgi alan, 11 puanla 8’inci sırada bulunan Değrimenderespor, Fatih Şengün’ün göreve gelmesinden sonra atağa kalktı, 5’de 5 yaparak, averajla 4’üncü sıraya yükseldi.

İLK 9 MAÇTA 11 PUAN

Bir yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Değirmenderespor, takımı lige taşına Gölcükspor’un eski takım kaptanı Adem Aydemir ile yola devam kararı almıştı. Yeşil-Siyahlı ekip, çok iddialı bir takım kurmasın rağmen sezona çok kötü başlangıç yaptı, ligin ilk 9 haftasında 11 puan toplayıp, düşme potasının sadece 3 puan gerisinde yer aldı.

SON 5 MAÇTA 16 UPAN

Yeşil-Siyahlı ekip, 9’uncu haftada evinde Kandıra Belediyespor’a 3-1 yenildiği maçtan sonra Teknik Sorumlu Adem Aydemir görevinden ayrıldı. Adem Aydemir’in yerine takımın başına daha önce Büyükşehir Kağıtspor, Kocaelispor Altyapısı ve İhsaniyespor’u da çalıştıran Fatih Şengün getirildi. Şengün ile müthiş bir performans gösteren Değirmenderespor, 5’de 5 yaparak düşme potasından uzaklaştığı gibi, Play-Off hattına da yükseldi.

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