Değirmenderespor ve Çınarlı’nın çıkışı sürüyor

Süper Lig A Grubu’nda son haftaların iki formda takımı Değirmenderespor ile Çınarlıspor, 14’üncü haftayı sahalarında oynadıkları maçla geçirdiler.

Son 3 maçını kazanan Değirmenderespor, dünde Tavşancılspor karşısında 1-0 galip geldi, 4’de 4 yaparak yoluna devam etti.

ÇINARLISPOR FARK ATTI

Sezona kötü başlayan, ilk iki maçını kaybeden Çınarlıspor, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Alikahyaspor’u 5-0 gibi farklı skorla yenerek ilk galibiyetini almıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam da Derince Stadı’nda konuk ettiği rakibini bu kez de 7-0 yendi, Play-Off yarışında iddiasını sürdürdü. Oğuzhan, Ramazan Yalçın ve Zafer’in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde bitiren Çınarlıspor, ikinci yarıda farkı attırdı, ligde galibiyeti olmayan rakibine 7 gol attı.