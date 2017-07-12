Değirmenderespor, Volkan ve Gencer’i listesine aldı

Bu sezon Süper Lig’de en hareketli takımlar arasında yer alan, teknik direktörlük görevine Yaşar Yıldız’ı getiren Değirmenderespor, kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Yeşil-Siyahlı ekibin listesinde geçen yıl Seka Doğanspor’un iki başarılı ismi Volkan ve Gencer var.

SEKA DOĞAN’IN YILDIZLARI

Değirmenderespor, yeni sezon öncesi dış transferde Nusretiyespor’dan kaleci Sertan ile kanat oyuncusu Emin Erol’ı kadrosuna dahil etmişti. Değirmenderespor, dış transferde birçok oyuncu ile görüşüyor. Listesinde yer alan oyunculardan Seka Doğanspor’un iki önemli yıldızı Volkan ve Gencer de var. Ön liberoda görev yapan Volkan ile forvetin arkasında hücuma dönük orta sahada oynayan Gencer içinde, girişimlerini sürdürüyor. Teknik Sorumlu Yaşar Yıldız’ın da bu iki ismi kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.