Değirmenderespor yeniden umutlandı:2-0

Yeşil-Siyahlı ekip, her iki yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı, Sultan Orhan ve Çınarlıspor’un puan kaybıyla da Play-Off yarışında yeniden umutlandı.
TAVŞANTEPESPOR KAÇIRDI DEĞİRMENDERESPOR ATTI
Değirmendere Stadı’nda oynan maçın ilk yarısını Armağan’ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Değirmenderespor oyuna Harun İşeri ve Volkan Yılmaz gibi yıldız oyuncuları aldı. Bu yarıda net fırsatları Değirmenderespor buldu, değerlendiremedi. Maçın kader anı ise 90’da yaşandı. Tavşantepespor atağında Erkan, boş pozisyonda topu filelere gönderemedi, bu pozisyonun hemen ardından 90+2’de Değirmenderespor, Emre ile farkı ikiye çıkardı, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.