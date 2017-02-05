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Değirmenderespor yeniden umutlandı:2-0

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Değirmenderespor yeniden umutlandı:2-0
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra Play-Off yarışının biraz uzağında kalan Değirmenderespor, düşme potasında bulunan Tavşantepespor’u ağırladı.

Yeşil-Siyahlı ekip, her iki yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı, Sultan Orhan ve Çınarlıspor’un puan kaybıyla da Play-Off yarışında yeniden umutlandı.

TAVŞANTEPESPOR KAÇIRDI DEĞİRMENDERESPOR ATTI

Değirmendere Stadı’nda oynan maçın ilk yarısını Armağan’ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Değirmenderespor oyuna Harun İşeri ve Volkan Yılmaz gibi yıldız oyuncuları aldı. Bu yarıda net fırsatları Değirmenderespor buldu, değerlendiremedi. Maçın kader anı ise 90’da yaşandı. Tavşantepespor atağında Erkan, boş pozisyonda topu filelere gönderemedi, bu pozisyonun hemen ardından 90+2’de Değirmenderespor, Emre ile farkı ikiye çıkardı, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.

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