Değirmenderespor Yıldız ile anlaşıyor

Bu sezon Süper Lig’de çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Değirmenderespor, takımın başına Yaşar Yıldız’ı getiriyor.

İlimizin başarılı teknik adamlarından Yaşar Yıldız, en son 4 yıl önce Kavaklıspor’u çalıştırmıştı.

PROFESYONEL TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

Yaşar Yıldız, teknik adamlık kariyerinde 3.Lig’de İzmitspor ve Gölcükspor’da da görev yaptı. Kağıtspor’u da bir dönem çalıştıran Yaşar Yıldız, uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönüyor. Başkan Severcan Kara, “Teknik direktörlük konusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizle çok titiz davranıyoruz. Yaşar Yıldız ile prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa, yeni sezonda takımı kendisine emanet edeceğiz” dedi.