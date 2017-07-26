  • BIST 107.458
  • Altın 142,495
  • Dolar 3,5515
  • Euro 4,1343
  • Kocaeli 34 °C

Değirmenderespor’a Tecrübeli stoper

»
Değirmenderespor’a Tecrübeli stoper
Hafta başında teknik direktör değişikliği yaşayan, Yaşar Yıldız’ın şok istifasıyla sarsılan Değirmenderespor, takımın başına Seka Doğanspor’dan ayrılan Yaşar Çetindemir’i getirmişti.

Yeşil-Siyahlı ekip, transfer çalışmalarını da sürdürüyor, Halıderespor’un tecrübeli stoperi Fatih Üstüner ile anlaştı.

HALIDERE’DEN ALINDI

Değirmenderespor’un yeni transferi Fatih Üstüner, oldukça tecrübeli bir isim. Son üç yıldır Halıderespor forması giyen tecrübeli stoper, futbola Değirmenderespor altyapısında başladı. Gölcük’te bir çok amatör kulüpte forma giyen Fatih Üstüner, Yazlıkspor, bahçecikspor, Değirmenderespor ve İhsaniyespor takımlarında oynadı. İlimizin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli defans oyuncusunun son takımı Değirmenderespor oldu.

Bu haber toplam 28 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor’un kamptaki hazırlık maçları belli oldu26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:19
  • Kocaelispor U19 göz doldurdu25 Temmuz 2017 Salı 16:54
  • Fikstür çekiliyor25 Temmuz 2017 Salı 16:51
  • Kocaelispor öğleden sonra Bolu’ya gidiyor25 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Gölcükspor sağ kanada transfer yaptı25 Temmuz 2017 Salı 16:45
  • Birlikspor’da gençler göz dolduruyor 25 Temmuz 2017 Salı 16:44
  • Yenikentspor’un minik voleybolcuları25 Temmuz 2017 Salı 16:41
  • Çınarlısporlu Sergen Arsinspor’a transfer oldu25 Temmuz 2017 Salı 16:38
  • Değirmenderespor’da şok gelişme25 Temmuz 2017 Salı 16:31
  • Gölcüklü Sıla, Sultanlar Ligi’nde25 Temmuz 2017 Salı 16:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti