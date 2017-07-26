Değirmenderespor’a Tecrübeli stoper

Hafta başında teknik direktör değişikliği yaşayan, Yaşar Yıldız’ın şok istifasıyla sarsılan Değirmenderespor, takımın başına Seka Doğanspor’dan ayrılan Yaşar Çetindemir’i getirmişti.

Yeşil-Siyahlı ekip, transfer çalışmalarını da sürdürüyor, Halıderespor’un tecrübeli stoperi Fatih Üstüner ile anlaştı.

HALIDERE’DEN ALINDI

Değirmenderespor’un yeni transferi Fatih Üstüner, oldukça tecrübeli bir isim. Son üç yıldır Halıderespor forması giyen tecrübeli stoper, futbola Değirmenderespor altyapısında başladı. Gölcük’te bir çok amatör kulüpte forma giyen Fatih Üstüner, Yazlıkspor, bahçecikspor, Değirmenderespor ve İhsaniyespor takımlarında oynadı. İlimizin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli defans oyuncusunun son takımı Değirmenderespor oldu.