Değirmenderespor’da İlker geldi, Soner ayrıldı

Süper Lig’de son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışına ortak olan Değirmenderespor’da genç forvet oyuncusu Soner takımdan ayrıldı.

Geçen yıl 1.Küme’de şampiyon olan kadroda yer alan İlker ise geri döndü. Defansta oynayan İlker, bir süredir takımla birlikte çalışmalara çıkıyor.

İKİ FUTBOLCU GİTTİ, İKİ FUTBOLCU GELDİ

Değirmenderespor, ara transferde kadrosuna iki oyuncu kattı. Geçen yıl takımın formasını giyen stoper İlker dışında, İstanbul Tunaspor’dan Eray Kanpara ile de anlaşma sağlandı. Vizesi yapılan İlker, Derbentspor maçında forma giyebilecek. Yeni transfer Eray ise erteme maçı olduğu için kadroda yer almayacak. Yeşil-Siyahlı ekipte, Suadiyespor’a giden Mesut Er’den sonra Soner de takımdan ayrılan ikinci isim oldu.

