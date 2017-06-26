Değirmenderespor’da Oğuzhan ve Alican kaldı

Geçen yıl ara transferde takıma katılan Oğuzhan ve Alican ile yeni sezon içinde anlaşma sağlandı.
İKİ ÖNEMLİ TRANSFER
Geçen yıl sezon başında yaptığı flaş transferlerle Süper Lig’de iddialı bir takım kuran, ancak Play-Off hedefine ulaşamayan Değirmenderespor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl devre arasında transfer ettiği Çamçukurspor’un eski futbolcuları Oğuzhan ve Alican’ı gelecek yılda takımda tutmayı başardı. Başkan Severcan kara, iki futbolcu ile de yeni sezon içinde anlaşma sağladıklarını söyledi. Kara, iç transferde takımda kalmasını istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
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