Değirmenderespor’da Oğuzhan ve Alican kaldı

Bu sezon Süper Lig’de iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Değirmenderespor, geçen yılki kadrosundan 5-6 oyuncuyu tutmak istiyor.

Geçen yıl ara transferde takıma katılan Oğuzhan ve Alican ile yeni sezon içinde anlaşma sağlandı.

İKİ ÖNEMLİ TRANSFER

Geçen yıl sezon başında yaptığı flaş transferlerle Süper Lig’de iddialı bir takım kuran, ancak Play-Off hedefine ulaşamayan Değirmenderespor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl devre arasında transfer ettiği Çamçukurspor’un eski futbolcuları Oğuzhan ve Alican’ı gelecek yılda takımda tutmayı başardı. Başkan Severcan kara, iki futbolcu ile de yeni sezon içinde anlaşma sağladıklarını söyledi. Kara, iç transferde takımda kalmasını istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.