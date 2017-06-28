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Değirmenderespor’da öncelik iç transferde

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Değirmenderespor’da öncelik iç transferde
Bu sezon Süper Lig’de iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Değirmenderespor, geçen yılki iskelet kadrosunu tutmayı amaçlıyor.

Alican ve Oğuzhan ile anlaşan Yeşil-Siyahlı ekip, Armağan, Abdullah, Bedirhan ve Atakan ile de görüşmelere başladı.

KADRO KORUNACAK
Yeni sezonda takımın başına Yaşar Yıldız’ı getirmeyi düşünün, tecrübeli teknik adamla da çok büyük oranda anlaşan Değirmenderespor, öncelikli olarak iç transferi bitirmek istiyor. Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl takımın önemli isimleri arasında yer alan Armağan, Abdullah Ay, Bedirhan ve Atakan’ı kadroda tutmayı hedefliyor. Başkan Severcan kara, transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti.

ALİCAN VE OĞUZHAN TAMAM
Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl devre arasında transfer ettiği Çamçukurspor’un eski futbolcuları Oğuzhan ve Alican ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı. Bir çok takımın transfer listesinde yer alan Alican ve Oğuzhan Bölgen, yeni sezonda Değirmenderespor’u tercih ettiler.Gelecek yılda takımda tutmayı başardı. Başkan Severcan Kara, iki futbolcu ile de yeni sezon içinde anlaşma sağladıklarını söyledi.

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