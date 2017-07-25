Değirmenderespor’da şok gelişme

Süper Lig takımlarından Değirmenderespor, yeni sezon hazırlıkları başlamadan teknik direktör değişikliğine gitti.

Yeni sezon için anlaşma sağlanan Yaşar Yıldız, şok bir kararla istifa etti. Yönetim kurulu da Yaşar Yıldız’dan boşalan teknik direktörlük görevine Seka Doğanspor’dan ayrılan Yaşar Çetindemir’i getirdi.

YAŞAR YILDIZ İSTİFA ETTİ

Geçen yıl çok büyük hedeflerle çıktığı süper Lig’de umduğunu bulamayan Değirmenderespor, bu sezon takımın başına yaşar Yıldız’ı getirmiş, çok iddialı takım kurmayı amaçlıyordu. Yeni teknik heyetin verdiği raporla da yönetim kurulu iç ve dış transferlere başlamıştı. Ancak hafta başında şok bir gelişme yaşandı, teknik sorumlu Yaşar Yıldız görevinden ayrıldı. Yaşar Yıldız’ın neden görevinden ayrıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

YAŞAR ÇETİNDEMİR GELDİ

Değirmenderespor Yönetim Kurulu, ani bir kararla istifa eden Yaşar Yıldız’ın yerine Yaşar Çetindemir’i getirdi. Yaşar Çetindemir, uzun yıllar Seka Doğanspor’u çalıştırmış, Kırmızı-Yeşilli ekipte geçen yılda Play-Off sevinci yaşamıştı. Yaşar Çetindemir, yeni sezonda Seka Doğanspor’da görev almayacağını belirtmişti. Değirmenderespor ile anlaşan Yaşar Çetindemir, son yıllarda ilimizin en başarılı teknik adamları arasında yer alıyor.

“GÜVENLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

Yaklaşık 5 yıllık Seka Doğanspor kariyerini noktalayan Yaşar Çetindemir kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çetindemir, “2017-2018 futbol sezonunda Değirmenderespor’un başarısı için mücadele edeceğim. Bana güvenip bu görevi layık gören Değirmenderespor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Ayrıca uzun bir süredir görev yaptığım Seka Doğanspor Spor Kulübü’ne başta Başkan Adnan Usta ve Asım Durmuş olmak üzere bütün yönetim kuruluna, futbolcularına taraftarlarına teşekkür eder başarılar dilerim” dedi.