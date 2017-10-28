Değirmenderespor’un Konuğu: Başiskele Bel.

Süper Lig B Grubu’nda 8’inci haftanın bir diğer önemli buluşmasında da Değirmenderespor ile Başiskele Belediyespor karşılaşacak. Uzun yıllar sonra çıktığı Süper Lig’e kötü başlayan, henüz puanla tanışmayan Başiskele Belediyespor, üst sıralardan kopmak istemeyen Değirmenderespor’un konuğu olacak. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

KANDIRA, DİLOVASI DEPLASMANINDA

Lige çok iyi başlayan, ilk 4 haftayı zirvede tamamlayan Kandıra Belediyespor, daha sonra oynadığı Sultan Orhanspor ve Sırrıpaşa FK maçlarını kaybetti, yarışın biraz gerisinde kaldı. Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Dilovası Belediyespor sınavına çıkacak. İki takımında çıkış maçı olarak gördüğü karşılaşma 14.00’de başlayacak.