Değirmenderespor’un gücü lidere yetmedi:2-0

Yeşil-Siyahlı ekip, dünde Gebze deplasmanında grubun lideri sultan Orhanspor’a konuk oldu. Sultan Orhanspor, sahasında puan kaybetmedi, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Geçen yıl çok iddialı takım kurmasına rağmen başarısız bir sezon geçiren Sultan Orhanspor, bu kez çok iddialı, liginde ilk 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvede yer alıyordu. Değirmendere karşısında ilk yarım saatten Furkan Sağre ve Furkan Şahin’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu skoru kalan dakikalarda koruyan Turuncu-Lacivertli ekip, en yakın rakibi ile puan farkını da 4’e çıkardı.

