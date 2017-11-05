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  3. Değirmenderespor’un gücü lidere yetmedi:2-0
Değirmenderespor’un gücü lidere yetmedi:2-0

Değirmenderespor’un gücü lidere yetmedi:2-0

Bu sezon hem teknik ekibini, hem de futbolcu kadrosunu değiştirip lige başlayan Değirmenderespor, haftaya da Play-Off hattında girmişti.

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Yeşil-Siyahlı ekip, dünde Gebze deplasmanında grubun lideri sultan Orhanspor’a konuk oldu. Sultan Orhanspor, sahasında puan kaybetmedi, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Geçen yıl çok iddialı takım kurmasına rağmen başarısız bir sezon geçiren Sultan Orhanspor, bu kez çok iddialı, liginde ilk 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvede yer alıyordu. Değirmendere karşısında ilk yarım saatten Furkan Sağre ve Furkan Şahin’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu skoru kalan dakikalarda koruyan Turuncu-Lacivertli ekip, en yakın rakibi ile puan farkını da 4’e çıkardı.
 

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