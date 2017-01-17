DEĞİŞİMİN GÜCÜ

“Değişimin gücü ", geçmişin, bu günün, geleceğin dinamiklerini içselleştirerek alternatiflik geliştirebilmek için bir dönem CHP tarafından sahiplenilmişti. İktidar partisi ise değiştiğini demokratik evrensel değerleri hayata geçireceğini iddia ederek, kendisinden önceki merkez sağ partilerin başaramadığı, vesayet sistemini aşabilme mücadelesinde önemli mesafenin alınmasını sağlamıştı. İktidar partisinin üçüncü döneminin sonundaki seçimlerde aldığı uyarı

(7 Haziran 2015), 15Temmuz 2016 FETÖ/PDY’ darbe girişiminin önlenmesi için bütün toplumla birlikte gösterilen kararlılık değişimin gücünün ulaştığı düzeyi göstermektedir. HDP’ nin çözüm sürecinde “ Türkiyelilik “ hamlesini kabul edilebilirliğe taşıyabilmesi de değişim dinamikleriyle ilgilidir. MHP´nin, değişen Türkiye dinamiklerini, demokratik, kapsayıcı yaklaşımlarla içselleştirememesi nedeniyle ortaya çıkan parti içi sorunları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bütün bu yaşanmışlıklara, ödenen bedellere, sahip olunan birikime rağmen, siyasilerin kendi anlayışlarını, konumlarını aşamaması, alışkanlıklarından vazgeçememesi, hayretle ve ibretle izlenmektedir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİLERİ

İktidar partisinin, sorunlarımızın çözülmesini, anayasa değişikliğini, karizmatik doğal liderinin kabul görmesine dayanarak başarmaya çalışabileceği bilinen ve beklenen stratejiydi. Ana muhalefet partisinin, bu stratejiyi, temsil ettiği, etkileyebileceği kesimlerinin duyarlılığını gözeterek, özgürlük ve demokratik alan yaratma çalışmalarıyla karşılayamaması tıkanıklığı artırmıştır. Liberallerin demokratların, ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefetin, yaşam, özgürlük, demokrasi beklentileri, halk oylaması sürecinde daha kapsamlı değerlendirilecektir.

TARİHİN AKIŞINA UYGUN YÖNELİMLER

Birikim ve deneylerimiz, ulaştığımız dinamizm, geleceğimizi en verimli yönetebilme hedefimizi görünür yapmaktadır. Evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliğe kavuşmuş yönetim sistemlerinin , sorunları çözebilme, değişimi, gelişimi sağlayabilme özellikleri bu nedenle vazgeçilmezdir. Çok önemli, çok değerli pek çok siyasi temsilcimiz demokratikleştiremediğimiz siyasi işleyişlerimiz nedeniyle, enerjilerini, güçlerini, birikimlerini, bireysel pozisyonlarını korumak için en verimsiz düzeyde değerlendirmektedir. Aşılamayan siyasi alışkanlıklarımız, tarihin akışına uygun olarak, halkın sarsılmaz sağduyusu ile toplumsal duyarlılığımız ve dinamizmimizle,

“ göç yolda düzelir “ geleneğimize göre çözüleceği ortaya çıkmıştır.

YETEMEZLİĞİN AZALTILMASI İHTİYACI

Dönemin en verimli yönetilmesi sorumluluğu, konumları nedeniyle öncelikle, iktidar partisi ve ana muhalefet partisinin üzerindedir. Kendi anlayışlarına en uygun yönetim modeli ne olursa olsun, genel kabul görme eğilimini çoğaltmaları tarihi sorumluluklarıyla ilgilidir. Her kesimin, her farklılığın sahipleneceği genel geçerliliğe ulaşılmasına ihtiyaç vardır. Dönemsel kaygılarla, ulaşılan konumların kolaycılığıyla, yapılan belirlemelerin göreceli olduğuyla ilgili, pek çok pratiğimiz vardır. En uygun sisteme ulaşmaya yönelik anayasa değişikliği tartışmalarında, kendi anlayışına ve konumuna göre öncelik belirlemenin yetemeyeceği görünürlük kazanmıştır.