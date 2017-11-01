Değişti! İşte Hat 200'ün yeni saatleri
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İzmit'ten İstanbul Kartal'a kadar ulaşımı sağlayan Hat 200 İzmit-Kartal Metro otobüsünün hareket
saatleri değişti,tüm hatların İzmit Otogar'dan kalkması kararlaştırıldı. Derbent'ten binen yolcular yeni uygulamayla, ücretsiz olarak ring hizmeti veren otobüsleri kullanarak Otogar'a aktarma yapabilecek.
İşte Hat 200 ve Derbent ücretsiz ring seferleri için hareket saatleri:
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