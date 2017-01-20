Dehşet saçan uzman çavuş Kocaeli'ye getirildi

Kendisinden ayrılmak isteyen eşi ile konuşmak için Kartepe'ye gelen uzman çavuş, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde teslim oldu. Alper Deveci bu gece saatlerinde Kocaeli Asayiş Şubesi'ne getirildi.

Olay, üç gün önce Kartepe Ataevler Mahallesi Özen Sokak üzerinde meydana geldi. Trabzon’un Tonya ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Alper Deveci, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aynur Deveci ile görüşmek için kayınvalidesi Nurhan Yaktı'ya ait eve geldi. Kayınvalidesine ait eve geldikten kısa bir süre sonra birden başlayan tartışma sonrasında Alper Deveci, yanında taşıdığı silahı ile baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, olay yerinden kaçtı. Eşi Aynur Deveci ise komşulara sığınarak yardım istemişti.

TESLİM OLDU

Alper Deveci, bugün Kozan Adliyesi'ne giderek silahı ile teslim oldu. İşlemlerinin ardından Alper Deveci, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Deveci burada yapılan işlemlerin ardında bu gece saatlerinde Kocaeli Asayiş Şubesi'ne getirildi.

Kerim YAVUZ