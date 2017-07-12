Delegeler yazılıyor

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, yaklaşan kongrelerle ilgili çalışmalara fiilen başladı. Bugün İzmit Merkez ilçede mahalle delege listelerinin belirlenmesine yönelik geniş kapsamlı istişare gerçekleşti.

HERKESİN GÖRÜŞÜ ALINIYOR

AK Parti’nin İzmit ilçede mahalle delegelerini belirleme toplantısına Mustafa Kocaman başkanlık yaptı. Komisyon üyeleri Mehmet Uzunoğlu, Abdullah Eryarsoy, Ahmet Berberoğlu, Orhan Barış, Hüseyin Kurt, Emre Kahraman, Serpil Yılmaz; il yönetiminin İzmit’ten sorumlu yöneticileri Veli Haldız, Hasibe Özayan, Temel Erten, Şükran Özdemir, Ahmet Sönmez, İlçe Başkanı Ali Korkmaz, mahalle başkanları, üyelerle tek tek görüşerek delege listelerine kimlerin yazılacağını belirledi.

YARIN BAŞİSKELE

AK Parti Karamürsel, Gölcük, Derince ve Kartepe’de delege istişare toplantılarını tamamladı. Yarın saat 10.00’da Başiskele’de toplantı var. 19-25 Temmuz arasında yapılacağı ilan edilen delege seçimlerinin tarihlerinde de değişiklik bekleniyor.