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Demet Akalın coşturdu

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Demet Akalın coşturdu
Şarkıcı Demet Akalın, Karamürsel'de sevenleriyle buluştu.

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Demet Akalın konseri düzenlendi. Karamürsel Belediyesince İlhan Çınar Alanında düzenlenen konserde, Demet Akalın seslendirdiği şarkılarla Karamürsellilere kurtuluş coşkusunu yaşattı. 

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, etkinlikte sahneye konuk olarak yaptığı konuşmada, burada özgür ve hür bir şekilde yaşayabiliyor, coşkuyla eğlenebiliyorlarsa kendilerine bunu yaşama imkanı verenleri unutmamaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Başta Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını feda etmiş, gönülleri taht kurmuş şehitlerimiz, gazilerimiz için onların bize emanet ettiği bu topraklarda, onların bize emanet ettiği şekilde yaşam sürmemiz çok önemli. Bunun için gençler, size çok büyük görev düşüyor."

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Yıldırım, konuşmasının ardından Demet Akalın'a ünlü Karamürsel sepeti içerisinde çiçek ve Karamürsel kadırgasının resminin bulunduğu üç boyutlu resmi hediye etti. 

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