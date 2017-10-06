Demet Akalın Hayal Kahvesi’nde
1972 Gölcük doğumlu olan, manken olarak girdiği magazin dünyasında en popüler ses sanatçılarından biri haline gelen Demet Akalın bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahne alacak.
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Demet Akalın’ın canlı performansı saat 22.00’de başlıyor. Bu akşam Symbol’daki Hayal Kahvesi’ne giriş ücreti 89.50 TL.
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Etiketler : Demet Akalın, Hayal Kahvesi
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