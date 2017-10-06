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Demet Akalın Hayal Kahvesi’nde 

Demet Akalın Hayal Kahvesi’nde 

1972 Gölcük doğumlu olan, manken olarak girdiği magazin dünyasında en popüler ses sanatçılarından biri haline gelen Demet Akalın bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahne alacak. 

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Demet Akalın’ın canlı performansı saat 22.00’de başlıyor.  Bu akşam Symbol’daki Hayal Kahvesi’ne giriş ücreti 89.50 TL. 
 

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