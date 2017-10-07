Demet Akalın: Yüzbaşılar sosyetesi beni sevmemişti”
1971 Gölcük doğumlu olan, çocukluğu, gençliği Gölcük bölgesinde geçen Demet Akalın, şimdilerde ünlü bir sanatçı. Demet Akalın, cuma gecesi Kocaeli Hayal Kahvesi’nde sahne aldı ve hayranlarını coşturdu.
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Demet Akalın konseri sırasında zaman zaman Hayal Kahvesi’ne dolduranlarla sohbet de etti. Bir ara şunları söyledi:
“Ben Gölcük Merkez’in kızıyım. Barbaros Hayrettin mezunuyum, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi çok elit bir semtti. Yüzbaşılar sosyetesi, beni ve benim gibileri içine almamıştı. Yüzbaşılar’dan Ajda Pekkan çıktı, Barbaros Hayrettin’den ben çıktım.”
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Etiketler : Demet Akalın, Yüzbaşılar, sosyete, Kocaeli, Değirmendere
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