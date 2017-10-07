Demet Akalın: Yüzbaşılar sosyetesi beni sevmemişti”

Demet Akalın konseri sırasında zaman zaman Hayal Kahvesi’ne dolduranlarla sohbet de etti. Bir ara şunları söyledi:

“Ben Gölcük Merkez’in kızıyım. Barbaros Hayrettin mezunuyum, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi çok elit bir semtti. Yüzbaşılar sosyetesi, beni ve benim gibileri içine almamıştı. Yüzbaşılar’dan Ajda Pekkan çıktı, Barbaros Hayrettin’den ben çıktım.”