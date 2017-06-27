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Demet Akalın'ın Gölcük'te dilediği dilek kabul oldu

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Demet Akalın'ın Gölcük'te dilediği dilek kabul oldu
Gölcüklü ünlü şarkıcı Demet Akalın röportajında Gölcük Sultan Baba Türbesi'nde ev için ettiği duanın kabul olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Gölcük'e gelen Demet Akalın 'Sultan Baba Türbesi'ne gidip dua etmişti. Akalın'ın başı kapalı fotoğrafı kısa sürede 130 bine yakın beğeni almıştı. Akalın aynı zaman takipçileriyle Gölcük'te kadınlar mescidi yaptırdığını sosyal medayadan paylaşmıştı. Demet Akalın Hürriyet gazetesinde Gülben Ergen ile yaptığı röportajda Gölcük Sultan Baba Türbesi'nde dilediği evi aldığını söyledi.

Demet Akalın'ın röportajında ilgili kısım şöyle: 

SULTAN BABA TÜRBESİ’NDE DİLEDİĞİM EVİ ALDIM

 İstanbul’daki yeni evin hayırlı olsun. Hayalin olan bir evi aldın değil mi?
- Çok sağ ol. Evet. Çok hayalini kuruyordum öyle beyaz ve büyük bir evin. Fiyatı abartıldığı gibi değil. İnsanların kazandıkları ile doğru orantılı. Herkesin alım gücüne göre kredisi var. Birikimimin üzerine kredi çekip aldık. Tadilatı biterse yaz sonu taşınmak istiyoruz. 

 Gölcük’te mescit yaptırıyormuşsun. Doğru mu?
- Sultan Baba Türbesi diye benim için çok uğurlu bir yer var. İlkokuldan beri gittiğim bir yer. Teyzemle giderdik bana “Takdir ya da teşekkür çiz” derdi. Yıllar geçtikte oraya çizdiğim hayallerim de değişti. Albüm kapağı çizer kenarlarına yıldız koyardım. Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Senelerdir oraya çizgi filmlerdeki gibi beyaz bir ev çizerdim. Jakuzi, sauna, şömine gibi şeylere karşıyım. Sadece beyaz ve büyük bir ev istedim. Şimdi oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım.

Demet Akalın Gölcük'te mescid yaptırıyor

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