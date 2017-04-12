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Demir alım ihalesine 2 teklif

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Demir alım ihalesine 2 teklif
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye birimlerinde kullanılmak üzere 68 ton inşaat demir alım ihalesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık Maliyeti 134.767,84 olan İhaleye iki firma teklif verdi.

İhale Komisyon Başkanlığı'nı İzmit Belediyesi'nden Peyzaj mimarı Murat Gün, komisyon üyeliklerini ise Engin Yıldırım, Leyla Kıran, ilhan Gökbudak ve Fatma Erciyes üslendi. İki firmanın teklif verdiği ihale de Murat İpek 121.040,00 TL, MÜA inşaat 130.180,00 TL teklif verdi. İhale komisyonu dosyaları inceledikten sonra ihale sonucunu açıklayacak.

Şennur YILDIZ

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