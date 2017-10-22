Demir eksikliği için 'siyah gıda'ları tüketin

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof.Dr. Kerim Güler, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen 19. İç Hastalıkları Kongresi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de görülen en önemli rahatsızlıklardan birinin kansızlık olduğunu bildirdi.

Kansızlığın en önemli nedenlerinden birinin ise demir eksikliği olduğunu ifade eden Güler, "Bir hastada demir eksikliği varsa ya alınımında bir sorun vardır ya da kayıp vardır. Kadınlarda sık görülmesinin nedeni adet kanaması nedeniyle kaybedilen demirdir. Biz bunu doğal karşılıyoruz. Kaybın yeri doldurulamazsa açık olacaktır. Erkek hastada ya da adetten kesilmiş kadın da kansızlık demir eksikliği tipinde ise bunu bir takım tahlillerde çok rahat anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir bakımından zengin gıdalarla beslenmenin önemine dikkati çeken Güler, "Demirden zengin besinler siyah gıdalardır. Kırmızı et, siyah üzüm ya da incir yiyorsa bu kişi kansız kalmaz. " diye konuştu.

Türkiye'de çayın çok tüketildiğini, bunun da demir emilimini engellediğini kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Çay, demir emilimini engelliyor. Çünkü çayın içerisinde fitat ve fosfat bulunuyor. Yabancı bayanlar da Türk bayanlar da adet görüyorlar ama Türkiye'de demir eksikliği anemisi çok fazla. Bunda çayın da rolü var. Önemli bir bulgu tespit ettiğimiz zaman 'neden böyle oluyor?' diye mutlaka araştırmamız lazım. Eğer kansızlık ortaya çıktıysa bunu sadece yiyeceklerle düzeltmek mümkün değildir. Mutlaka ilaç takviyesi yapmak lazımdır ama ondan sonraki idame döneminde beslenmeyi de biz tavsiye ediyoruz.