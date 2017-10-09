Demir: Hükümetimizin yanındayız

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir hükümetin yanında olduklarını belirterek, "ABD Konsolosluk çalışanlarını ve alman uyruklu gazetecileri ajanlık faaliyetleri gerekçesi ile gözaltına alan ve vize tedbirleri uygulayan hükümetimizin yanındayız" dedi.

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir, hükümetin yanında olduklarını, siyasi sürecin birlik beraberlik içerisinde yürütülmesini arzu ettiklerini söyledi. Demir terör riski taşıyan tüm bölgelere yapılan ve yapılacak askeri operasyonları milli çıkarlar doğrultusunda zaruri olduğunu belirterek, "ABD konsolosluk çalışanlarını ve Alman uyruklu gazetecileri ajanlık faaliyetleri gerekçesi ile gözaltına alan ve vize tedbirleri uygulayan hükümetimizin yanındayız. Bizler Türk Ocaklı Türk milliyetçileri olarak ülkemizde işlenen faili meçhul cinayetlerin, kaza süsü verilmiş profesyonel infazların, PKK, FETÖ dahil tüm terör olayları ve darbe kalkışmalarının aydınlatılabilmesi için atılacak tüm adımların yanı sıra, İdlib'e yapılan ve terör riski taşıyan tüm bölgelere yapılan ve yapılması planlanan askeri operasyonların milli çıkarlarımız doğrultusunda zaruri olduğunun herkes tarafından bilinmesini ve Tüm vatansever siyasi partilerce birlik beraberlik içerisinde sürecin yürütülmesini ve tamamlanmasını arzu ediyoruz. Devletimize ve ordumuza dua ediyor, desteğimizi esirgemeyeceğimizi belirtiyoruz. Üzerimizde haddini aşan planlar yapanlar binlerce yıllık köklü devlet olduğumuzu ve bu coğrafyadaki gücümüzü unutanlar bilsin ki Allah'ın izniyle Türkün gücünü yine göreceksiniz" dedi.