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Demir: “Uyanık ve birlik içinde olmalıyız”

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Demir: “Uyanık ve birlik içinde olmalıyız”
Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir, ocak gençleriyle birlikte İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Demir, “Üzerimizde oynanan oyunlara karşı uyanık ve birlik içinde olmalıyız” dedi.

“HAİNLİKLERİ AFFETMEYECEĞİM”

İstanbul’daki vahşi katliamda hayatını kaybedenlere, şehit polise Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Yıllardır etrafımızda cereyan eden ve bizi derinden etkileyen örtülü bir savaşın içindeyiz.

Bu hain odaklara ve planlarına karşı milletçe birlik içinde olmalıyız. Etnikçi, mezhepçi dil ve üsluptan kesinlikle kaçınmalı;  hayat tarzları üzerinden yürütülecek fitnelere karşı da dikkatli olmak zorundayız. Bu olayın üzerinden saatler geçmeden sosyal medyada -bir kısmı yakın zamana kadar devlet televizyonunda programlar yapan- bazı sözde aydınların yaptıkları kışkırtıcı paylaşımlar tam da Türkiye’ye bu tuzağı kuranların ekmeğine yağ sürmektedir. Eylemin, hayat tarzı görüntüsü altında, tıpkı öncekiler gibi doğrudan doğruya Türk Milleti’ne, Türk Devleti’ne ve Türk Demokrasi’sine yönelik hain bir saldırı olduğu apaçık bir gerçektir.

Türk Ocaklılar olarak her türlü bölücü fitneye, bizi Alevi-Sünni, dindar-laik, Türk-Kürt diye bölmeye çalışanlara karşı sarsılmaz bir inançla mücadeleye devam edeceğiz. Hainler eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Türk milletinin düşmanları bilmelidir ki, Türk milleti bu hainlikleri unutmayacak ve affetmeyecektir.”

Çiğdem ARMAĞAN

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