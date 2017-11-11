Demirciler Konağı şekilleniyor

Geçmişle bugün arasında bir köprü olan tarihi yapılar restorasyon ve rekonstrüksiyon uygulamalarıyla hayat buluyor. Bu tarihi yapılardan biri olan Demirciler Konağı da rekonstrüksiyon projesiyle yeniden inşa ediliyor. Dilovası Demirciler Mahallesi’nde bulunan ve bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş yapı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yenileniyor.

ASLINA UYGUN YAPILIYOR

1851 yılında yapılmış olan konak uzun süredir kullanılmadığından bakımsızlıktan dolayı üst katları çökmüş durumdaydı. Bu nedenle yapı aslına uygun olarak yeniden inşaa ediliyor. Yapının üst katında iskelet yapım çalışmaları sürerken çatı kaplama uygulaması tamamlandı.

TARİHİ KONAK

Demirciler Konağı olarak bilinen tarihi ev aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. Üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyor.

BEZEMELER YAPILACAK

19.yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Yapı içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli’deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice söküldü. Konağın yapımı tamamlanınca bezemeli eşyalar tekrar yerine konulacak.