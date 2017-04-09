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Demirspor devam, Kartep tamam:2-0

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Demirspor devam, Kartep tamam:2-0
Süper Lig Play-Off’’un 7’inci haftası çok önemli bir maça sahna oldu.

İlk iki şansını sürdürmek isteyen Kartepe Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Derince Belediye Demirspor’a 2-0 mağlup oldu, yarışın gerisinde kaldı. Gökhan Şahin ve Yiğitali’nin attığı gollerle kazanan Derince Belediye Demirspor ise Nusretiyespor ile 4 puanlı farkı korudu

İLK YARI POZİSYON ÇOK, TEK GOL VAR

Derince’de oynanan maçın ilk tehlikeli atağını konuk takım geliştirdi, Mustafa Yıldırım’ın serbest vuruşu önce kaleci Ahmet, sonra direğe vurup, kornere gitti. 10 ve 25’de Yiğitali’nin şutları sonuç getirmedi. 27’de Demirspor’un ilk golü geldi. Gökhan Şahin topla defansın üzerine gitti, kimse müdahale edemedi. Topu sol çapraza götürüp, yerden sert vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda Kartepe’de Hakan’ın kafa vuruşu ve Cankat’ın sağ çaprazdan şutları sonuç getirmedi. İlk yarının uzatma dakikasında Demirspor Ümit ile mutlak bir golü kaçırdı, Fatih Güler’in pasında boş kale yerine, topu auta attı,  devre 1-0 sona erdi.

YİĞİTALİ’DEN MÜTHİŞ GOL

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Kartepe Belediyespor ikinci yarıya çok iyi başladı, Şükrücan ile de gole çok yaklaştı. Cankat’ın pasında Celal, çizgiye inip ortaladı, Şükrücan ön direkte kötü vurdu, topu auta attı. Bu yarıda iki takımda fazla pozisyon bulamadı. 85’de Gökhan Özkanlı defansın arkasına atılan topta kaleci Mete ile karşı karşıya kaldı, şut yerine Ümit’e pası tercih etti, Mete pozisyonu önledi. 86’da ise Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yiğitali, orta sahanın hemen önünde topla buluştu, kaleci Mete’nin öne çıktığını gördü, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi, bu golle ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

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