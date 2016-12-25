 Demirspor, Kandıra’da kazandı:0-1

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan takımlar, 14’üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Geçen hafta ligde ilk puan kayıplarını yaşayan Derince Demirspor, Kandıra Belediyespor deplasmanında Fatih Güler’in ikinci yarıda attığı golle 1-0 galip geldi.

DEMİRSPOR’DA KORAY VE SERKAN UZUN OYNAMADI

Süper Lig A Grubu’nda ilk puan kayıplarını geçen hafta Doğantepespor maçında yaşayan Derince Belediye Demirspor, hafta içinde de takının iki önemli ismi Koray ve Serkan Uzun krizi yaşandı. Yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan defansın iki önemli ismi Kandıra maçında kadroda yer almadı. Kandıra Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıda iki takımında atakları vardı. Devre golsüz geçildi. İkinci yarının hemen başında Demirspor, Fatih Güler ile 1-0 öne geçti, maçı da bu skorla kazandı. Demirspor’da Gökhan Özkanlı, Kandıra’da Hasan kırmızı kart gördü, iki takımda maçı 10’ar kişi tamamladı.