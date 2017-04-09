Demirspor, Kartepe’nin umutlarını bitirdi

Süper Lig Play-Off’ta iki ilçe belediye takımı Derince Belediye Demirspor ile Kartepe Belediyespor, BAL yolunda çok önemli bir maça çıktılar. Doğantepe ve Nusretiyespor gibi iki küçük köy takımının yanında, Derince Belediye Demirspor ile Kartepe Belediyespor’un, hem ekonomik olarak, hem de yaratılan imkanlar bakımından çok daha iyi olmaları gerekiyordu. Doğantepespor, bu iki takımında çok önünde, ligin zirvesinde. Nusretiyespor da, son 3 haftaya BAL iddiası ile giriyor, yarıştan kopmuş değil.

Kartepe Belediyespor, geçen yıl çok büyük hedeflerle yer aldığı Süper Lig’de belki de yanlış strateji ve transfer politikası ile BAL hedefine ulaşamadı. Bu sezon Kartepe çok daha mütevazi bütçesi ve kadrosu ile çok daha önemli, saygı duyulacak işler yapıyorlar. Geçen yıl BAL’a çıkma baraj maçı oynayan o kadrodan bu sezon hiç kimse yok. Bu kez kendi beldesinin gençleriyle hem ligde, hem de Play-Off’ta başarılı da oluyorlar.

Kartepe Belediyespor, geçtiğimiz hafta Nusretiyespor’u 3-2 yenerek ilk iki yarışında iddialı konuma gelmişti. Cumartesi günü de Derince deplasmanında Demirspor’u yenmesi halinde yarışa ortak olacaktı.

Kartepe Belediyespor kalede Mete, defansın sağında Hasan, solunda Ahmet, iki stoper İbrahim ve Fatih, orta sahada Furkan ve Cankat, ileri uçta Hakan sağda, Celal solda, en önde Şükrücan, O’nun da arkasında Mustafa Yıldırım oynadı. Kartepe sahaya 4-2-1-3 dizilişi ile çıktı. Kanat oyuncusu Cankat’ı ön liberoda, Güneşspor’da stoper oynayan Ahmet’i ise sol bekte gördük.

Derince Belediyespor ise kalede Ahmet, defansın sağında Furkan Aydoğdu, solunda M.Ali, defansın ortasında Muhammet Burak ve Mustafa Çelik, iki ön libero Gökalp ve Gökhan Şahin, solda Anıl, sağda Fatih Güler, en önde Ümit, arkasında Yiğitali oynadı. Son maçlarda Yiğitali sol çizgide oynuyordu, bu kez kendi yerinde, forvetin arkasında görev yaptı. Orta sahada görev yapan Fatih Güler ise sol kanatta oynadı.

Maçın hemen başında konuk ekip gole çok yaklaştı, Mustafa Yıldırım’ın serbest atışında kaleci Ahmet’inde müdahalesi ile üst direğe vuran top kornere çıktı. İlk dakikada gelen Kartepe’nin tehlikeli atağı Derince Demirspor’u tedirgin etti. İki takımda topu ayağında fazla tutamadılar. Doğal çimde oynanan maçta sahanın kaygan oluşu, iki takım futbolcularının ayakta kalmasını zorlaştırdı. Bu nedenle bireysel hatalarda çok oldu.

İki takımın 10 numaraları Demirspor’da Yiğitali, Kartepe Belediyespor da ise Mustafa Yıldırım, ilk dakikalarda öne çıkan isimlerdi, ikisinin de ayağına top yakışıyordu. Özellikle Yiğiali çok klas, üst düzey oyuncu görüntüsü veriyor. Ne yaptığını bilen, bu kadar genç yaşta çok soğuk kanlı hareket ediyor. Daha önce Nusretiyespor maçında izlediğim, çok beğendiğim forvet Ümit, bu kez çok top kaybetti, hücumda gereksiz fauller yaptı. Demirspor’un ilk golünde alanı boşaltıp, Gökhan Şahin’e golü attıran isimdi. Erdoğan’ın takımdan ayrılmasından sonra sağbekte genç Tayfun’u deneyen Talip Yeşilyurt, bir kanat oyuncusu olan Furkan Aydoğdu’yu buraya monte etmiş gözüküyor. Sol bekte de sakatlığı süren Aykut’un yerine oynayan genç M.Ali de çok iyi oynadı.

Kartepe, maçın hiçbir bölümünde rakibine mahkum oynamadığı gibi, ayakta kalmayı başardı, ikinci yarının hemen başında da Celal’in getirdiği pozisyonda Şükrücan ön direkte topu ağlara gönderse, maçın skoru da değişebilirdi. Buna benzer bir pozisyonda ilk yarıda Demirspor kaçırdı, Fatih Güler’in alda at dediği pasta Ümit, boş kaleye gönderemedi.

Maçın son bölümlerinde Demirsporlu oyuncular çok yattılar, oyunu çok soğuttular. Demirspor’un Nusretiyespor maçında da dikkatimi çekmişti, son bölümlerde fizik olarak düşüş yaşıyor. Kartepe maçında da bunu gördük. Son dakikaları çok daha sıkıntılı geçirmekten Yiğitali kurtardı. Gökhan Özkanlı’nın bir dakika önce getirip, Ümit’e aktaramadığı pozisyonun devamında orta sahada topu yakalayan Yiğitali, kaleci Mete’nin ileri çıktığını görüp, 40 metreye yakın yerden şutu filelere gitti, bu gol Kartepe’nin de umutlarını bitirdi. Demirspor 2-0 kazandığı maçta, çok iyi oynamadı, kritik bir galibiyet aldı. Çarşamba akşamı Doğantepe deplasmanında çok daha zorlu bir maça çıkacaklar.