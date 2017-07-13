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Demirspor, Kocaali’den Onur’u transfer etti

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Demirspor, Kocaali’den Onur’u transfer etti
BAL’da yer alan takımlarımızdan Derince Belediye Demirspor, kadrosuna takviye yapıyor.

Mavi-Lacivertli ekip, geçen yıl Sakarya Süper Lig’de mücadele eden Kocaalispor’un kanat oyuncusu Onur Topçu’yu renklerine bağladı.

SOL KANATTA OYNUYOR

Bir yıl sonra çıktığı BAL’da çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Derince Belediye Demirspor, iç transferi bitirdikten sonra dış transfere de hız verdi. Mavi-Lacivertli ekip, geçen yıl Sakarya Süper Lig takımlarından Kocaalispor’un genç oyuncusu Onur Topçu’yu transfer etti. Orta sahanın solunda görev yapan Onur Topçu ile her konuda anlaşma sağlandı.

KEREM GÜLMEZ DE TAMAM

Derince Belediye Demirspor, iki yıl önce BAL’da formasını giyen, geçen yıl İstanbul Çengelköyspor’a transfer olan eski futbolcusu kerem Gülmez ile yeniden anlaştı. Mavi-Lacivertli ekip, Kerem Gülmez ile yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamamıştı. Gebzespor’un da gündemine gelen Kerem Gülmez, dün Başkan Talip Yeşilyurt ile bir araya geldi, kesin anlaşma sağlandı.

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