Demirspor’da iç transfer tamam

Bir yıl sonra yeniden BAL’a çıkan Derince Belediye Demirspor, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Takımın başına Sinan Kahraman’ı getiren Mavi-Lacivertli ekip, iç transferi de büyük oranda tamamladı. Geçen yılki takımda direk on birde forma giyen kaleci Ahmet, Aykut Arslan, Muhammet Burak Avcı, Fatih Güler ve Gökalp Çakan ile yeni sezon içinde anlaşma sağlandı.

GENÇ OYUNCULAR TAKIMDA KALDI

Derince Belediye Demirspor’da geçen yıl çok fazla oynama şansı bulamayan Tayfun Kırca, Muhammet Sünbül, Barbaros Kırcal, Mete Torun ve Anıl Kabil gibi genç oyuncularla da yeni sezon için anlaşma sağlandı. Özellikle geçen yılki kadroda yer alan Tayfun, Muhammet Sünbül ve Anıl gibi genç yeteneklerin, yeni sezonda A Takım kadrosunu zorlaması bekleniyor. Anı, geçen yıl Doğantepe ile oynana kritik maçta son dakikalarda attığı kritik golle takımını BAL’a taşıyan isim olmuştu.

GÖKHAN ÖZKANLI VE M.KUKUL AYRILDI

Derince belediye Demirspor, iç transferde teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Son üç yıldır Mavi-Lacivertli ekibin formasını giyen Gökhan Özkanlı, sezon başında anlaşılacak oyuncular arasındaydı. Ancak yönetim kurulu genç oyuncularla yeni sezon için anlaşma yapmadı. Yeni sezonda kadroda olmayacak isimler arasında forvet oyuncuları Mehmet Kukul ve Ümit ile orta sahada görev yapan Gökhan Şahin de bulunuyor.

İÇ TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANAN İSİMLER:

Ahmet Demirbaş

Aykut Arslan

Tayfun Kırca

Muhammet Sünbül

Gökalp Çakan

Furkan Aydoğdu

Mete Torun

Fatih Güler

Anıl Kabil

Muhammet Burak Avcı

Barbaros Kılıç

Oğulcan Demir