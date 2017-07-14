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Demirspor’da kadro şekilleniyor

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Demirspor’da kadro şekilleniyor
Bir yıl sonra çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Derince Belediye Demirspor, takımın başına Sinan Kahraman’ı getirip, yeni sezon kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Mavi-Lacivertli ekipte İstanbul Ataşehirspor’dan alınan Erdem Şenel takımdan ayrıldı. Bursa Yenişehirspor’dan stoper Volkan Yüce ile de kesin anlaşma sağlandı.

ERDEM ŞENEL AYRILDI

Derince Belediye Demirspor, geçen yıl İstanbul Süper Lig takımlarından Ataşehirspor’un orta saha oyuncusu Erdem Şenel ile kesin olarak anlaşma sağlanmıştı. Ancak bu oyuncu, yönetim kurulunda izin isteyip ayrılmak istediğin belirtti. Derince Belediye Demirspor yönetim kurulu da, tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırdı. Mavi-Lacivertli ekipte, daha öncede anlaşma sağlanan Emirhan Önder, Doğantepespor’a gitmişti.

MUHAMMET BURAK’TA SORUN ÇIKTI

Derince Belediye Demirspor’da geçen yıl Rize’den alınan, defansın ortasında görev yapan Muhammet Burak Avcı ile henüz kesin anlaşma olmadı. Geçen yıl Süper Lig’de özellikle Play-Off’a çok başarılı olan tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Futbol Şube Sorumlusu Esen Yiğit, tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini, birkaç gün içinde transferin netleşeceğini söyledi.

BURSA’DAN VOLKAN GELDİ

Derince Belediye Demirspor, geçen yıl Play-Off’ta defansta görev yapan iki stoperi Mustafa Çelik ile yollarını ayırmış, Muhammet Burak Avcı ile de henüz kesin anlaşma sağlayamamıştı. Defansına takviye konusunda görüşmelerini devam ettiren Mavi-Lacivertli ekip, aradığı stoperi Bursa’da buldu. Mavi-Lacivertli ekip, Bursa Yenişehirspor’un stoperi Volkan Yüce ile anlaştı.

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