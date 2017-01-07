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Demirspor’da Serkan Uzun Koray ile yollar ayrıldı

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Demirspor’da Serkan Uzun Koray ile yollar ayrıldı
Süper Lig A Grubu’nda ilk puan kayıplarını iki hafta Doğantepespor maçında yaşayan Derince Belediye Demirspor’da, hafta içinde de takımın iki önemli ismi Koray ve Serkan Uzun krizi yaşandı.

İki futbolcu yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

YÖNETİM SICAK BAKTI YEŞİLYURT İSTEMEDİ

Son Kandıra Belediyespor ile oynanan maçında kadroda yer almayan iki futbolcu ile ilgili Demirspor Yönetim Kurulu kesin kararını verdi. Önce ki gün Başkan Cevat Aygün, iki futbolcu ile bir araya geldi, bundan sonra kendileriyle yola devam etmeyecekleri bildirdi. Koray ve Serkan Uzun, yönetim kurulunun aldığı bu karardan sonra, futbol yaşantılarına başka takımlarda devam edecekler. İki futbolcun geri dönmesine yönetim kurulunun sıcak baktığı, ancak Teknik Sorumlu Talip Yeşilyurt’un kararının kesin olduğu öğrenildi.

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