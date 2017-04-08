Demirtaş: “Beklenenden daha çok oy alacağız”

AK Parti’nin seçim başarılarında önemli payı bulunan partili kadınlar, geçmiş dönemlerdeki seçimlerde olduğu gibi 16 Nisan’da Anayasa değişikliği referandumu içinde haftalar öncesinde çalışmalara başladılar.

Bir yandan İlçe Kadın Kolları, diğer yandan da İl Kadın Kolları oluşturdukları ekiplerle referandum çalışmalarına katılıyor. Yağmur-çamur, gece-gündüz demeden fedakârlık örneği sergiliyorlar.

70 KİŞİLİK EKİP

Aysel Demirtaş başkanlığındaki AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, mahalle başkanları ve yönetim kurulları, sokak sorumluları ile birlikte Mart ayının başından bu yana oluşturdukları 70’şer kişilik ekiple, sokaklara dağılıyor, kapı-kapı dolaşıyorlar. Kapılarını çaldıkları evlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten AK Partili kadınlar, içinde kahve, broşür bulunan çantalarını hediye edip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatıyor ve evet oyu vermelerini istiyorlar.

AK Partili kadınların ev ziyaretleri çalışmasına zaman zaman milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanları ile il Kadın Kolları başkan ve yöneticileri de katılıyor. Mahallelerde; ev hanımları, yaşlı, hasta ve engellileri de ziyaret edip hayır dualarını aldıklarını belirten AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, “Şimdiye kadar İzmit’te 33 mahalle ve 10 köyde ziyaretlerimizi tamamladık. 70 kişiden oluşan ekibimiz, bir günde 3 mahalleye gidiyor. Mahallelerden sonra köy ziyaretlerimiz başlayacak. Seçim gününe kadar ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak. Hedefimiz 100 bin ev ziyareti, şimdilik 70 bin eve gittik” dedi.

FEDÂKARCA ÇALIŞIYORLAR

AK Partili kadınların evlerinden, çocuklarından, işlerinden fedâkarca üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Demirtaş, şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Referandumda evet çıkması için kadınların gönüllü olarak çalışması bizi mutlu ediyor. Onların haklarını ödeyemeyiz. Halkımız, sosyal devlet ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Oy vermeyenler bile, ‘Cumhurbaşkanımız başımızdan eksik olmasın’ diyerek, güvenlerini ifade ediyorlar. 16 Nisan’da beklenenden daha fazla evet oyu çıkacağını tahmin ve umut ediyorum.”