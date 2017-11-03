Demiryolları ile ilgili bir rapor 

30 Ekim günü görkemli bir törenle Kars-Tiflis- Bakü demiryolu hattı ulaşıma açıldı. Elbette gurur duyduk. Bu yolun Pekin-Londra arasında tren yolu bağlantısı olacağı açıklandı. Dünyanın yükü, üreten Çin ile tüketen Avrupa arasında trenle taşınacak. Ne kadar güzel bir proje öyle değil mi?

Ama bizim buralarda demiryolunun trenin durumu ne? Bu açıdan bakınca büyük bir hüsranla karşılaşıyoruz. İsminin yazılmasını istemeyen bir okurum bana oldukça kapsamlı bir demiryolları raporu göndermiş. Bütün veriler, TCDD’nin, Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi açıklamalarından alınmış. Ne sözler verilmiş, bugün neredeyiz. Raporu okuyunca insan çok üzülüyor.

Evet, AK Parti iktidarları döneminde demiryollarına önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye’nin önemli kentleri Hızlı Tren Yolu ile birbirine bağlanıyor. Bunları da takdir ediyoruz. Ama Türkiye’de en yoğun nüfusun yaşadığı, mal naklinin en yoğun olduğu bölge Adapazarı-İstanbul arası. Yani ilimizin bulunduğu bölge. Demiryolu Kars’tan Bakü’ye 800 küsur kilometre giderken buradaki durum nedir bir bakalım.

Hızlı tren son derece güzel. Hızlı Tren’le İstanbul-Ankara arasında seyahat etmek çok konforlu. Ama bakın bakalım, İzmit’ten Ankara yönüne hızlı trende istediğiniz gün, istediğiniz saat için bilet bulacak mısınız? Hızlı Tren’in Ankara-İstanbul arasını 3 saatte alacağı açıklanmıştı. Böyle bir durum yok.

Adapazarı-Haydarpaşa arasındaki banliyö tren hattı Hızlı Tren’den çok daha önemli. TCDD, 19 Haziran 2013 tarihinde Haydarpaşa-Söğütlüçeşme-Pendik demiryolu hattını kapatıyor. Bu nedenle banliyö trenlerinin sadece “24 ay” çalışmayacağı halka duyuruluyor. Tarih Haziran 2013. 24 ay dediğiniz süre Haziran-2015’te bitti. Hadi diyelim iş biraz aksadı, 2016’da iş bitsin. Bugün Kasım 2017. Ortada hala banliyö tren yok. 2012 yılında Haydarpaşa- Adapazarı treni günde 24 sefer yapıyor. Her tren 30 durakta duruyor, yolcu alıp indiriyor. Bu trenlerin günlük yolcu kapasitesi 235 bin 600 kişi. Günde ortalama 171 bin yolcu taşınıyor. Yani kapasitenin yüzde 73’ü dolu. Öğrenciler, işçiler, bu hatta günü birlik işi olan insanlar bu treni kullanıyor. Üstelik devlet para kazanıyor. Günde 171 bin insanın karayolu yerine demiryolunu kullandığını düşünün. Kara yoluna kaç araç eksik çıkardı? Bugün Pendik-Adapazarı arasında günde 8 sefer yapılıyor. Durak sayısı 30’dan 9’a inmiş. Buna “İşte size banliyö tren” diyorlar ama öyle değil.

Müteahhit firmalar devleti de aldatmış. Yıllar önce bitmesi gereken işler hala devam ediyor. Bana uluşan rapor gerçekten çok kapsamlı. Aylar önce örneğin bir Derbent istasyonunun da açılacağı söylendi. Hala Derbent’te tren durmuyor. Tuzla, Tavşancıl, Köseköy’de hazır istasyonlar var. Tren burada da durmuyor. Hattın iki ucundaki Haydarpaşa ve Adapazarı garları kapalı.

Bir yandan da otoyollarda tamirat yapılıyor, otoyollar devre dışı kalıyor. Bu bölgenin demiryoluna ihtiyacı varken, önce Kars-Bakü yolu bitiyor. Bu işte bir tuhaflık var ya. Neresinden bakacaksınız, insan şaşırıyor.

Yeni Otoyol’ları beklerken

Bazı şeyleri iyi düşünüp, zamanlamasını iyi ayarlamak ve planlamak lazım.

Aslında bizim buralarda kimsenin haberi yoktu. Dün Sakarya Valiliği açıkladı: TEM Otoyolu’nun Adapazarı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölümü, bakım çalışması nedeniyle 25 Kasım’a kadar kapatılmıştı.

Bir buralarda inşaatı süren Kuzey Marmara Otoyolu, hala durumu belirsiz olan Güney Marmara otoyolu yapılsın da bitsin diye bekliyoruz, mevcut TEM Otoyolu bakıma alınıyor, kapanıyor.

Hem de ne zaman Köseköy kavşağında battı-çıktı yapılırken.

Araçlara, İzmit Doğu Kavşağı’ndan otoyola girmeleri konusunda zorunluluk yok. Otogar kavşağından otoyola yönlendirilseler, burada da inşaat var.

Otoyolun kapanması, Adapazarı’nın şehir içi trafiğini etkilemiyor. Ama doğrudan İzmit şehir içini etkiliyor. Neden Adapazarı’ndan İzmit doğu kavşağına kadar kapalı? Bu çalışmayı yapmak gerçekten zorunluluksa, Adapazarı-Sapanca arasını kapat. Buradaki işi bitir, sonra Sapanca-İzmit Doğu Kavşağı arasına geç.

Yok kapattılar Otoyolu. Bütün trafik indi İzmit’e. Pekiyi denetim arttı mı? Otoyolun kapalı bölümü geçildikten sonra en azından ağır taşıtlar İzmit Doğu Kavşağı’ndan (Uzunçiftlik mevkii) otoyola yönlendiriliyor mu? Hayır. Ne kadar araç varsa, ağırı hafifi hepsi üzerimizden geçiyor. Hepsi İzmit’i eziyor.

Biz yeni Otoyol beklerken, mevcut otoyol kapanıp duruyor. Bu yol üzerinde her yıl onarım çalışması var. Bir kere yapın, sağlam yapın, 8-10 sene dokunmaya gerek kalmasın. Bu da ne yazık ki, olmuyor.

25 Kasım’a kadar D-100’ün İstanbul’a gidiş yönünde büyük sıkıntı yaşayacağı, haberiniz olsun. Umarım açıklandığı gibi bu iş 25 Kasım’da biter.

Santek’i önemsemek gerek

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Uluslararası Fuar Merkezi’ni çok verimli kullanabildiğimiz söylenemez. Bence bu müthiş bina, Kitap Fuarı günlerinde hak ettiği değeri buluyor.

Şimdi pazar günü akşamına kadar Santek-17 var. Sanayi Bölgesi Kocaeli’de gerçek sanayi fuarı. İşin arkasında Kocaeli Sanayi Odası var. Organizasyonu Tüyap gibi önemli bir kuruluş yapıyor.

Dün açılan Santek-17 Pazar akşamı sona erecek. 30 bin ziyaretçi bekleniyor ki, küçük bir hedef. Burası Sanayi Kenti’yse, burası Türkiye’nin üretim merkeziyse Santek’in gereken ilgili görmesi lazım.

Santek’in Uluslararası Fuar Merkezi binasındaki en önemli organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ziyaretçi sayısı da hedeflenen 30 bin kişinin çok üzerine çıkmalıdır. Santek için il dışından da gelen birkaç bin kişi olacak. İzmit’in ticareti açısından da önemli. İzmit’te elimizde böyle bir Fuar binası da varken, çok daha kapsamlı ve uluslararası ölçekli bir sanayi fuarının temellerini mutlaka atmalıyız.

DUVAR YAZISI

Sabahları yerler buz tutmaya

başladı. Karanlıkta evden

çıkan çocukların yanına

bir el feneri vermeyi unutmayın.