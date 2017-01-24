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Demiryoluna doğru eğilen aydınlatma direği endişe yarattı

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Demiryoluna doğru eğilen aydınlatma direği endişe yarattı
Körfez Tütünçiftlik sahil yolunda, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce elektrik direğine, daha sonra da duvara vurdu. Kazada, eğilen direk nedeniyle polis alarma geçti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, L.A. tarafından kullanılan 41 DG 861 plakalı araç, rampa aşağı inerken bir anda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yoldan çıkan araç, önce tren yolu üzerine uzanan elektrik direğine, daha sonra da duvara vurdu. Kaza sırasında araç hasar görürken, yolun boş olması ve çarpmanın aracı yavaşlatması nedeniyle sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattılar.

Kaza sırasında aracın ön kısmı ve tamponu yere inerken, elektrik direği yamuldu ve üzerindeki çiçek saksıları da yere düştü. Bu sırada olayı gören vatandaşlar, elektrik direğinin rayların üzerine yattığını söyleyince de hemen tren seferleri durduruldu ve yapılan incelemede, direğin ulaşıma engel olmadığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNALİ ASLAN

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