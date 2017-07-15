Demokrasi Anıtı mehteranla açıldı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın talimatıyla hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması amacıyla dikilen Demokrasi Anıtı, bugün mehteranla açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Mücadele Anıtının açılış törenine Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

20 TON AĞIRLIĞINDA

Demokrasi anıtının açılışında bilgi aktaran seramik sanatçısı Cahide Erel, “20 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğundaki anıtın manevi değeri, hepimiz için çok büyük. Bu anıtın üstünde gördüğünüz insan suretleri bir amaç uğrunda tek olmayı ifade ediyor. Akşamları turkuaz renkleri üzerinde daha farklı bir görünüme bürünüyor. Sayın başkanımıza anıt için teşekkür ediyor kente hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

249 VATANDAŞIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak “15 Temmuz’un seneyi devriyesinde o kara geceyi unutturmayacak bu nadide eseri kentimize kazandıran Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a ve sanatçı Cahide Erel’e teşekkür ediyorum. İçimize sızmış hainler bu vatanı ele geçirebileceklerini sandılar ancak bu ülkenin vatansever halkını hesap edemediler. Bu yüce millet tıpkı Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaş’ında olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de bir destan yazmıştır. Hain darbe kalkışmasında şehit olan 249 vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.” sözlerine yer verdi.

15 TEMMUZ DESTANIMIZDIR

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise konuşmasında “1000 yılı aşan süredir vatan bildiğimiz bu toprakları korumak için mücadelemizi sürekli olarak sürdürüyoruz. Devletimiz var olduğu günden bu yana bizler bedeller ödemeye devam ediyoruz. Bu bedellerden bir tanesini de 15 Temmuz gecesi tüm ülke olarak ödedik. Düzenli ordularla birçok kez üzerimize geldiler ancak bizleri yenemediler, şimdi bizi ayrıştırarak bölmek istiyorlar, ancak bunu başaramayacaklar. Bunun en yakın göstergesi 15 Temmuz destanımızdır. Bu yaptırdığımız anıt, bu anlamdaki bir katkı noktasıdır. Buraya gelenler, 15 Temmuz ruhunu hissedebilecekler. Verilen mücadelenin daha ileri anlamalarını anlayacaklar. Biz birlikte Türkiye’yiz ve birlikte var olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda değerli seramik sanatçımıza bu güzel eser için teşekkür ediyorum.” dedi.

Şennur YILDIZ

Açılışta İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç 15 Temmuz şehitleri için dua yaptırdı.