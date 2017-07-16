Demokrasi, demokrasi

Ne kötü bir geceydi 15 Temmuz 2016…

Devletimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek istedi devletin içine sızmış hainler. Ama ulusça direndik. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, hep birlikte darbecilerin önüne dikildik. Kimi çevrelerin nedense çok rahatsız olduğu Türk medyası, darbeye kalkışanların kabusu oldu.

Devletin TRT’si iki çapulcunun baskınıyla teslim olurken, özel sektörün televizyonları Cumhurbaşkanı’nın sesini halka iletti. Herkesi meydanlara çağırdı.

Büyük bir felaketin eşiğinden döndü ülkemiz bir yıl önce.

Şimdi düşünmek lazım. Darbeciler başarılı olsa, bugün ülkemiz ne haldeydi?

İyi de bu darbeciler devletin içine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kadar bu kadar sızarken devlet neredeydi?

Allah’a bin şükür. Atlattık. 249 şehit verdik. Ama vatanı, devleti, demokrasimizi kurtardık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman içindeki hain unsurların ve dış güçlerin , şer odaklarının hedefinde olacaktır. Hep uyanık olmak, hep vatan ve demokrasi sevgimizi içimizde tutmak zorundayız.

Geçen yılki hain girişimle birlikte demokrasinin önemini anladık. Çok sesli olacağız. Hepimiz silaha dökmeden, kavgaya girmeden fikrimizi sözleyecek, savunacağız. Ama amaç vatan, devlet demokrasi olduğunda, hepimiz aynı hedefte kilitleneceğiz.

Biz bu Cumhuriyet’i sokakta bulmadık. Aslında yeni kurallar koymaya da çok fazla ihtiyaç yok. Bu Cumhuriyet’i kuran, bize emanet eden Atatürk’ün izinden gidelim; O’nun yıllar önce önümüze koyduğu gerçekleri takip edelim yeterli.

15 Temmuz şehitlerinin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Allah milletimize, devletimize bir daha böyle sınavlardan geçme zorunluluğunu göstermesin diye dua ediyorum. Demokrasinin ve Atatürk’ün ipine sarılalım. Başka şeye de ihtiyacımız yok. Saygılarımla.