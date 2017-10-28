Demokrasi Girişimi’nden mücadele çağrısı

Foruma; Demokrasi Girişimi Platformu Sözcüsü Bekir Yurdagül, EMEP İl Başkanı Arzu Yıldırım, HDP’ li AB eski bakanı Ali Haydar Konca, TÜM BEL SEN Başkanı Erdal Karakuş, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, CHP Örgütü, ihraç edilen akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi Girişimi Platformu Sözcüsü Bekir Yurdagül yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“OHAL yönetimine karşı ne yapabiliriz diyerek bir araya geldik. Daha sonra önümüze konulan referandumda “ Hayır” için hep birlikte mücadele ettik. Ancak Türkiye’de hukuksuzluk bitmedi. HDP çalıştırılamaz hale getirildi. Şimdide iktidar partisi kendi belediye başkanlarını da görevden alıyor. Muhalif gazeteciler susturulmaya çalıştırılıyor. Türkiye’de maalesef yargı artık bağımsız değildir. Bunlar yetmezmiş gibi meclisin işlevsiz hale getirilmeye çalışılıyor. KHK’larla toplum yapısı yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Binlerce devlet memuru, akademisyenler sorgusuz sualsiz KHK’larla işsiz bırakılıyor. Bu yaşadıklarımız tam anlamıyla tek adam rejimidir. Faşizme karşı ancak örgütlenebilirsek, gücümüzü birleştirirsek geri adım attırabilir. Aksi takdirde bu süreç hepimizi ezip geçecek. Hepimiz bir şeyler söylüyoruz. Bu ülkenin vicdanlı insanları sağa-solu bakmadan bir şeyler yapma mecburiyetimiz var. Bu nedenler Kocaeli Demokrasi Girişimi ile birçok faaliyeti hayata geçirdik. Koku insani bir durumdur ancak korkunun ecele faydası yok. Daha büyük şeyler yapmanın vakti gelmiştir. Yoksa çocuklarımız gelecekte bizleri kötü anacaklardır. Bu toplantıda sizlerden somut öneriler bekliyoruz. Hep birlikte önümüzde ki yol haritasını çizmeye çalışacağız”

Ayşegül Kalaycı

