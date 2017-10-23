Demokrasi Haftası İzmit’te dolu dolu geçti 

İzmit Belediyesi’nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenledi. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin ilkinde Belsa önüne kurulan duvara vatandaşlar demokrasi hakkında görüşlerini yazdılar. Vatandaşlar, ayrıca demokrasiyle ilgili duygu ve düşüncelerinin yer aldığı mektupları, anahtarı sadece Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’da bulunan kutuya bıraktılar.

Muhtarların da demokrasi duvarına duygularını yazdıkları hafta etkinlikleri kapsamında Çocuk Hakları Okulu’nda öğrenciler boyama etkinliği gerçekleştirdi. Speaking Cafe’de yabancı öğrencilerin de katıldığı etkinlikle hafta kutlanırken, bisikletçiler de pedallarını demokrasi için çevirdiler.