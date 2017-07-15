Demokrasi için nöbete

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasının 1’inci yıldönümü bugün bütün yurtta ve ilimizde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak kutlanıyor.

Her yerde, 15 Temmuz kalkışmasında vatan ve demokrasi uğruna canlarını veren 249 şehit anılıyor.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA

İlimizdeki etkinlikler bu akşam saat 20.30’da Milli İrade Alanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) başlayacak. Kocaeli Valiliği’nin Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlediği programda pek çok etkinlik bulunuyor.

İKİ GÜN SÜRECEK

Milli İrade alanında bu akşam 20.30’da başlayacak demokrasi nöbeti, yarın gece saat 24.00’e kadar devam edecek. Alanın iki gün boyunca binlerce kişi tarafından doldurulması bekleniyor.

BAZI YOLLAR KAPANIYOR

Eski Perşembe Pazarı alanında iki gece devam edecek anma programı nedeniyle alan çevresindeki bazı yollar bugün saat 18.00’den itibaren araç trafiğine kapatılıyor. Eski Gölcük Yolu’ndan (Ömer Türkçakal Bulvarı), Carrefour Köprüsü üzerinden İzmit’e gelişe izin verilmeyecek. Adalet Köprüsü, Rafet Karacan Bulvarı alanın güvenliğini sağlamak için trafiğe kapatılacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle bugün Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında herkes ücretsiz seyahat edebilecek.

BİR YIL SONRA YENİDEN- 15 Temmuz 2016 günü gecesi FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içine sızmış hainlerinin başlattığı demokrasiyi yıkmaya yönelik kalkışma, ulusun birlikte gösterdiği kararlılıkla bastırılmış, binlerce kişi bir ay Perşembe Pazarı alanında (Milli Birlik Alanı) nöbet tutmuştu. 15 Temmuz’un 1’inci yıldönümünde bu gece aynı alanda yeniden demokrasi nöbeti tutulacak.