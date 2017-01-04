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Demokrasi Nöbetçisi Günaydın, Ceyhan’ı ziyaret etti

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Demokrasi Nöbetçisi Günaydın, Ceyhan’ı ziyaret etti
15 Temmuz hain ve başarısız darbe girişimi sonrası başlayan demokrasi nöbetlerine damga vuran 70 yaşındaki Mustafa Günaydın, AK Parti İl Başkanı Ceyhan'ı makamında ziyaret etti

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette demokrasi nöbetçisi olarak tanınan Günaydın, AK Parti İl Başkanı Ceyhan’a kendisinin şiirinin yazılı olduğu bin tablo hediye etti. Ceyhan, Günaydın’ın, 15 Temmuz nöbetlerinde gösterdiği performansının ve alana kattığı sıcaklığın kimsenin aklından ve zihninden çıkmadığını söyledi. 15 Temmuz gecesi acı tecrübeler yaşandığını, millet olmaya adım atıldığını belirten Ceyhan, 1 yaşındaki çocuktan, 90 yaşındaki dedelere kadar demokrasi nöbetlerine katılan her yaştan insanın kendilerine yola devam etme şevki verdiğini söyledi.

Suriye olmamak için milletimizin fedakarlık gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan, “Şehit ailelerine ve akrabalarına sahip çıkacağız. Arkamıza bakmadan yolumuza devam edeceğiz, terörle mücadeleden ödün vermeyeceğiz” dedi.

Farklı düşüncelere sahip olunabileceğini ancak vatan, bayrak, iman denilince milletin birleştiğini söyleyen Demokrasi Nöbetçisi Günaydın, “Fitne bizim aramıza girmedikçe, kimsenin bizi bölmeye gücü yetmeyecektir” dedi.

29 gün boyunca elinde dev Türk Bayrağı ile her gün yazdığı farklı bir şiirle alana gelen alanda demokrasi nöbeti tutan Mustafa Dede’nin Ceyhan’a yazdığı şiir şöyle: “Reis’tir kutlu yürüyüş rehberi, Milletçe ölümüne sevdik sizleri, Şehitlerimiz izliyor bizleri, Tek vatan diyor gönül erleri.”

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