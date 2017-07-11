Demokrasi şehidi muhtarın adı İzmit’te yaşayacak

İzmit Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Setbaş’ın adına yaptırılan park düzenlenen törenle açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla Orhan Mahallesi’nde yaptırılan parkın açılışına şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş, çocukları Selin ve Efe, Orhan Sertbaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Kocaeli İl Başkanı Numan Acar, belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

7'DEN 70'E ŞEHİTLER VERDİK

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Acıbadem Mahallesi’nde demokrasiye sahip çıkarken FETÖ’cü yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından şehit edilen 2 çocuk babası muhtar Mete Sertbaş adına yaptırılan parkın açılışında konuşan Başkan Doğan, “Burası sıradan bir park değil, anlamı çok büyük bir yerin açılışını yapıyoruz. Bugün burada bu parkı açabiliyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız minarelerden yankılanıyorsa, vatanımız hala bizim yurdumuz ise bu 15 Temmuz akşamı tankların önüne geçip şehit ve gazi olanlar sayesindedir. Anadolu coğrafyası bize yurt olduğundan beri, kadınıyla, erkeğiyle, 7’den, 70’e ne şehitler verdik. Yarınlarda da vermeye devam edeceğiz ve bu mücadele kıyamete kadar sürecek. 15 Temmuz’da bizi içimizdeki hainlerle vurmaya çalıştılar. Onların karşısına yine bin yıldır olduğu gibi kadınıyla erkeğiyle, elinde bayrağıyla gönlündeki sevgi silahıyla karşılarına dikildik. Onlardan biri Acıbadem mahalle muhtarımız Mete Sertbaş’dır. Mete Sertbaş, o gün sadece bir muhtar olarak değil, ülkenin bugünlere gelmesi için canını feda etti. Allah mekanını cennet etsin. Bizler onlara layık olmanın çabasındayız. Onların emanetlerine sahip çıkmanın gayreti içerisindeyiz. Onların emaneti, bayraktır, vatandır, namusumuzdur. Şehitlerimiz için ülkemizi kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız burada Mete Sertbaş adlı bir kahramanın adı altında yetişecek. Bu parkımızı yapacağımızı tüm Türkiye’den gelen muhtarlarımızı ağırladığımız programda açıklamıştık. Mete Sertbaş gibi hayatını bu vatana adayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de Allah uzun ömürler versin. Sizlerin varlığı bizlere yetiyor. Hep birlikte bu vatanın birliği, yarınlara daha güçlü ulaşması için mücadele ediyoruz. Parkımız ve mesire alanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Şehidimizin ailesine, vatanımız ve milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum”

Demokrasi şehidi muhtar Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş, “İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a, şehit eşim için göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür ediyorum. Şehitlerin kanıyla sulanan bu vatanı hainlere bırakmak olmazdı. Eşim 15 Temmuz gecesi, “Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum” deyip, abdestini alıp sokağa çıktı ve hainler tarafından şehit edildi. Bu, ülkemiz için ikinci bir kurtuluş savaşıydı, gerekeni yapmalıydık ve yaptık. 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir olduğumuzda neler yapabileceğimizi göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müftü Yusuf Doğan’ın yaptırdığı duayla birlikte parkın açılışı gerçekleştirildi.