Demokrasinin güzelliği

Okullarda da öğrenciler sandık başına giderek temsilcilerini, okul başkanlarını seçiyor. Daha sonra bu isimler, Öğrenci Meclisi’ni oluşturuyor. Büyüklere örnek bir çalışma gerçekleştiren küçükler, demokrasinin güzelliğini kavgasız, gürültüsüz biçimde yerine getiriyor, örnek kararlar alıyor.

İzmit Hızırreis Ortaokulu öğrencileri, demokratik bir sınav verdiler ve yeni dönem meclis başkanlarını seçtiler. İki gün süren seçim sonunda 685 öğrenci sandık başına giderek, 16 aday için oylarını kullandı. 2017-2018 Okul Meclis Başkanlığı’na 203 oyla 8/B sınıfından Ecre Sıla Zengin seçildi.

2 GÜN SÜRDÜ, 16 ADAY YARIŞTI

2017-2018 eğitim öğretim yılında Hızırreis Ortaokulunda öğrencilerini temsil edecek öğrenci belli oldu. Okulda iki gün süren Okul Meclis Başkanlığına 16 öğrenci aday oldu.

Hızırreis’teki seçimler için aday olan Ecre Sıla Zengin(8-B), Berat Efe Öztürk(6-A), Ömer Parlakbilek(8-E), Edanur Fidan(8-D), Ahmet Sait Bayraktutar (7-A), Yıldırım Beyazıt Kolay(8-C), Ravza Nur Çiftçi(7-B), Melis Nur Yenişar(6-E), Ali Emre Güneş (5-A), Metehan Özden(5-E), Altan Kemer (7-C), Nehir Efe (6-D), Teoman Türkkan(6-C), Ali Kemal Bayrak (5-D), Yağmur Yıldız(5-C) ve Begüm Erez(6-B) iki hafta boyunca aday öğrenciler, okulda propaganda çalışması yaparak, arkadaşlarına seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri vaatlerini sıraladılar. Sandık bayına gidip oylarını kullanan öğrenciler yetkiyi Ecre Sıla Zengin’e verip, Okul Öğrenci Meclis Başkanı seçtiler.

Şennur YILDIZ

