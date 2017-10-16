Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı.

A+A-

AA'nın haberine göre, gece rahatsızlanan Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.

İlk bulgulara göre ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlenen Baykal'ın hastanede tetkikleri sürüyor.

Bu haber toplam 294 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.