Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı.
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AA'nın haberine göre, gece rahatsızlanan Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.
İlk bulgulara göre ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlenen Baykal'ın hastanede tetkikleri sürüyor.
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Etiketler : Deniz Baykal, yoğun bakım
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