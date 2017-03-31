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Deniz Baykal İzmit’te

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Deniz Baykal İzmit’te
16 Nisan’daki Anayasa referandumu için ilimizdeki çalışmalarının temposunu yükselten CHP Kocaeli Örgütü, bugün eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı ağırlıyor.

Deniz Baykal, bugün saat 18.00 sıralarında Ankara’dan İzmit’e geldi. Baykal'ı CHP Kocaeli Milletvekilleri, CHP Kocaeli Örgütü eksiksiz karşıladı. Baykal Bekirdere’deki Mevlana Kültür Merkezi’nde CHP İl Örgütü toplantısında konuşacak.

Çiğdem ARMAĞAN

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