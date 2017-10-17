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Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, sağlık durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi. 

İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir." ifadelerini kullandı. 

Sağlık durumu iyi
Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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