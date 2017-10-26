Deniz değil KANDIRA

Kandıra ilçesinde etkili olan yağış, sel baskınlarına neden olurken, bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapandı, tarım alanları su altında kaldı.

İlçede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Kanlıdere'nin taşması sonucu bazı tarım alanları su altında kaldı. Kışla Mahallesi'nde Kışla Köprüsü ile bazı cadde ve sokaklarda ise ulaşım bir süre aksadı. Kefken'de ise deniz kenarında bağlı bulunan tekneler sulara gömüldü.

Su baskınları nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken, mahalleye giriş çıkışlar iş makinelerinin yardımıyla sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşanmaması için geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.